Fietsen zijn er weer in overvloed, maar wachtrijen voor herstellingen dreigen lang te worden

Grote spelers zoals D'Ieteren en Colruyt storten zich op de groeiende markt. Door kleine fietswinkels op te kopen en ze aan hun ketens te hechten. ''Dat is geen rechtstreeks gevolg van de boom die de sector kende tijdens de coronacrisis, maar eerder een inhaalbeweging, in Nederland zie je dit al langer", zegt Filip Rylant. ''Kleine spelers gaan zich lokaal verankeren en zetten in op een niche gamma. In steden zie je winkels die zich specialiseren in cargo- of longtailbikes waarop je kinderen of goederen kan vervoeren."

''Ketens kunnen door een grotere cashflow dan weer grotere voorraden aanleggen. Het aantrekken van technisch personeel voor herstellingen is ook voor grotere ketens moeilijk.''