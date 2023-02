Gemeente Herent onder verscherpt toezicht na vermoedens van belangenvermenging

De oppositie vindt het niet correct dat het rapport achter gesloten deuren besproken wordt, zegt Luc Draye van Vooruit. "Wij hadden voorgesteld om op de volgende gemeenteraad de punten van het rapport waar wel over gecommuniceerd mag worden, om die in een openbare zitting te behandelen, en de andere punten in besloten zitting. Maar daarop is niet ingegaan en daarop hebben wij met Groen, Vooruit en Herent 21 als teken van protest de vergadering verlaten."

"De inwoners van Herent hoeven zich geen zorgen te maken. Het is alleen jammer dat het zich heeft voorgedaan. De gemeente wordt niet onbestuurbaar maar het is wel een ernstig signaal", besluit Draye.