Gent stelt werken aan congrescentrum ICC en Gravensteen uit door hoge bouwkosten

In Gent wordt achter de schermen al maanden overlegd over de nieuwe investeringsbudgetten. Het bestuur werkt, zoals voorzien, met een pot van 700 miljoen euro, maar moet bijsturen omdat de kosten in de bouwsector oplopen. Binnen de bestuursploeg is er een akkoord, over het departement cultuur zijn er al meer details. "De ramingen voor alle projecten liggen hoger", verklaart schepen Sami Souguir (Open VLD). "We moesten keuzes maken. Er worden geen werken geschrapt, enkel uitgesteld."