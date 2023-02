Je fiets parkeren in een middeleeuws gebouw: win-winsituatie of respectloos?

Oppositiepartij N-VA is blij dat er eindelijk iets wordt gedaan aan het Groot Vleeshuis. "We kunnen alleen maar toejuichen dat het gerenoveerd wordt", zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA) in "De afspraak". Al vindt ze dat het erg lang geduurd heeft. "We stellen hier al 10 jaar vragen over." Volgens haar zijn er wel degelijk andere invullingen mogelijk dan een fietsenstalling. Zo denkt ze bijvoorbeeld aan een markthal. "Het gebouw is zoveel meer waard dan een fietsenstalling en verdient meer respect", zegt Van Bossuyt. Ze vraagt zich ook af waarom de stad er geen burgerbevraging over organiseert.