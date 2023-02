Het is weer februari, het is weer Tournée Minérale: hoeveel alcohol is "acceptabel"?

Voor roken is het duidelijk: het is schadelijk en het veroorzaakt longkanker. Voor alcohol is dat minder duidelijk. De wetenschap is er niet uit welke rol alcohol nu precies speelt in het ontstaan van bepaalde kankers, er blijft controverse rond. Kanker is dan ook complex. Genen, brute pech, wel of niet bewegen, voeding, je gewicht... het zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen.

"Alcohol drinken is over het algemeen minder kankerverwekkend dan roken. Maar van alcohol kan je wel levercirrose en leverkanker krijgen. Die link is heel duidelijk. Ook bij slokdarm, keelkanker, borstkanker en een aantal andere kankers speelt alcohol een rol. Voor andere kankers is de link met alcohol minder duidelijk", zegt Eric Van Cutsem, digestief oncoloog aan het UZ Leuven en voorzitter van de Stichting Tegen Kanker.