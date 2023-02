Kunnen Hongaarse studenten binnenkort niet meer op Erasmus? 

Viktor Cselédes studeert IT aan de universiteit van Szeged, maar hij is er niet gerust op dat Hongarije op z’n eentje uitwisselingen zal kunnen organiseren voor studenten. “Ik weet niet of we genoeg geld hebben, en of we dezelfde connecties zullen hebben”, zegt hij. “Door Erasmus bestaan er banden tussen universiteiten, ik weet niet of mijn universiteit nu ook al die connecties zal hebben, en of we dezelfde kansen zullen krijgen om naar het buitenland te gaan.”