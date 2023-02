Stad Leuven investeert in dienstfietsen: steeds meer personeel neemt de fiets

In Leuven wordt de fiets steeds populairder: "Steeds meer medewerkers kiezen voor de fiets om hun taken uit te voeren, om naar een vergadering ergens in de stad te gaan of om iets op te pikken bij de technische dienst, bijvoorbeeld", vertelt Thomas Van Oppens. Door de grote vraag investeert de stad in extra fietsen: "We kregen vanuit verschillende diensten de vraag om meer fietsen ter beschikking te stellen. Daarop hebben we besloten om het aantal dienstfietsen gevoelig uit te breiden. Vooral de elektrische fietsen zijn populair. Op 7 jaar tijd hebben we het aantal elektrische fietsen verviervoudigd”, licht de schepen toe. In totaal zijn er nu 150 fietsen beschikbaar waarvan 116 elektrisch.