Dwangsommen blijven staatssecretaris De Moor (CD&V) in de nek hijgen: kabinet wil "juridische stappen zetten" om inbeslagnames af te wenden

Bij Fedasil zijn de inbeslagnames het gevolg van twee veroordelingen in juli en september. Bij het kabinet gaat het om drie dossiers van 23 asielzoekers uit het kraakpand in de Brusselse Paleizenstraat. De rechter beval de Belgische staat daar tot betaling van dwangsommen van 250 euro per dag per persoon. Op beide plekken noteerden de deurwaarders spullen die niet essentieel zijn voor de werking, zoals zetels, tv's en koffie-automaten.