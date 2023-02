Incovo en Vlaams Gewest pakken samen  sluikstortprobleem in Cargovil in Vilvoorde aan

Het sluikstorten in de Woluwelaan in bedrijvenzone Cargovil is een heel groot probleem. "In totaal is het sluikstorten in Cargovil alleen al gelijk aan de helft van het sluikstorten samen in Vilvoorde", vertelt Buysse. Daarom besloten Incovo en het Vlaamse Gewest om samen te werken.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil via Incovo een proefproject met cameratoezicht in Cargovil opstarten. Incovo is bereid om te helpen als het Vlaams Gewest er zich daarna volledig mee bezighoudt: "Het heeft geen zin om een proefproject op te starten en het daarna te laten verwateren. Dat engagement willen we, dat het verder goed wordt opgenomen. Maar het Vlaams Gewest staat er positief tegenover, dus het komt er", aldus de directeur van Incovo