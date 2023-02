Buurtbewoners sportzone Opglabbeek ongerust door overlast jongeren, burgemeester benadrukt dat er maatregelen genomen worden

Omdat de buurtbewoners al enige tijd met veel vragen zitten, gaat de gemeente samen met de buurtwerkers en de politie met hen in overleg om toe te lichten wat ze allemaal al deden en nog gaan doen in de toekomst. Volgens sommige buurtbewoners zouden er geen of niet genoeg camera's hangen, maar de burgemeester benadrukt dat dat wel zo is. "Er hangen verschillende verplaatsbare camera's op verschillende plaatsen. Ze zijn wel minder goed zichtbaar, waardoor mensen misschien denken dat ze er niet hangen. Wanneer er klachten zijn, kan de politie die beelden bekijken. De politie is ook aanwezig. We kennen de identiteit, dus we gaan die jongeren ook samen met hun ouders op het gemeentehuis uitnodigen om in overleg te gaan", legt de burgemeester uit.

"In de toekomst gaan we de sportzone ook anders inrichten, met meer verlichting en een vast camerasysteem zodat mensen op een veilige manier naar de sporthal kunnen", gaat hij verder. Op sociale media hebben mensen het vooral over het skatepark, maar de burgemeester heeft het liever over de hele sportzone. "Het skatepark is gebouwd door de jongeren en de skaters van Opglabbeek zelf. Ze hebben er heel veel tijd in gestoken dus het is jammer om dan te zeggen dat het skatepark voor overlast zorgt. Het is de sportzone in zijn totaliteit waar die jongeren samenkomen." Opmerkelijk is dat de meeste jongeren volgens de burgemeester van buiten Oudsbergen zouden komen.