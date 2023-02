Moskee in Aalst moet tijdelijk dicht: "Brandonveilig en renovaties zonder vergunningen"

"We konden dus niet anders dan de moskee te sluiten, in het belang van de bezoekers en de kinderen van 11 en 12 jaar die daar in het weekend les krijgen," gaat burgemeester D'Haese verder. "Het is belangrijk dat de veiligheid zo snel mogelijk in orde wordt gebracht. Dat is trouwens ook het standpunt van de moskee zelf. Ze willen de zaken zelf eerst in orde brengen, dat staat ook zo op papier. Er kan ook herkeurd worden op eerste verzoek."

De sluiting gaat vandaag, 1 februari, in en loopt voor acht weken.