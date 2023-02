VRT-Instagramkanaal NWS.NWS.NWS bekroond met een Jamie, jaarlijkse prijzen voor de beste online videomakers

NWS.NWS.NWS, het Instagramkanaal voor jongeren van VRT NWS, heeft de Jamie voor "beste explainer" gewonnen, vlak voor nummer twee "Karrewiet". "We vinden het heel zot om als nieuwskanaal zo'n prijs te winnen", reageert Louise Hoedt van NWS.NWS.NWS.

"Een paar jaar geleden werd nog beweerd dat jongeren niet geïnteresseerd zouden zijn in nieuws. Ik denk dat we hiermee, en met de Gouden K voor Karrewiet in januari, het tegendeel bewijzen. Er is veel nood aan nieuws en duiding op maat van jongeren. Dat horen we als we op bezoek gaan in scholen. En jongeren vertrouwen ons gigantisch veel toe via berichtjes, die we met ons team allemaal beantwoorden. We vinden die connectie met hen enorm belangrijk. Het is dankzij die jongeren dat we ons Instagramkanaal met nieuws uit hun leefwereld kunnen vormgeven. Op een vlotte en leuke manier, zonder moeilijke woorden. We zijn enorm dankbaar voor deze prijs."