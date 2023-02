Jan Terlouw ging helpen na watersnoodramp in 1953 en schreef er later hét jeugdboek over: "Veel mensen wilden er weinig over praten"

Jan Terlouw is nog altijd actief in de milieubeweging, hoe ziet hij “Oosterschelde; Windkracht 10” in het licht van wat er nu, 70 jaar later, aan het gebeuren is? “Nederland moet zich, net als andere landen, enorm voorbereiden op een flinke stijging van de zeespiegel” waarschuwt hij, “want dat is nu eenmaal bezig, ernstig genoeg". "Het is ook noodzakelijk dat we ons voorbereiden, want anders krijgen we nog veel ernstigere overstromingen.”