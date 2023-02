Kamer organiseert opnieuw hoorzittingen over hervorming van partijfinanciering

De hervorming van de partijfinanciering is opgenomen in het federale regeerakkoord, maar meer dan twee jaar later is daar nog niets van in huis gekomen. De Kamercommissie Grondwet organiseerde wel al hoorzittingen met experten, waarna er een eindrapport kwam met een aantal voorstellen om de dotatie te verlagen. Een concreet voorstel vanuit de meerderheid is er nog niet, tot grote ergernis van Kamerlid Kristof Calvo, die het dossier trekt.

"Ik ben moegestreden", liet Calvo al horen.