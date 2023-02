Asielcentrum in Kapellen heeft nu eigen kinderkoor: "Nederlands leren via de muziek"

Het project wordt gefinancierd door Studio 100 en lijm- en siliconefabrikant Soudal. Studio 100-baas Hans Bourlon heeft al langer een hart voor asielzoekers en vluchtelingen. "Wij hebben thuis ooit het peterschap opgenomen van een jongen uit Somalië. Hij was toen vijftien. Dat begint met wat huiswerk maken samen en uiteindelijk is hij een deel van de familie geworden. Daardoor ben ik hier veel geweest", vertelt Bourlon. Als er echt talent is, moet er op termijn meer kunnen inzitten voor de kinderen van het kinderkoor. "Zelf op een podium staan of meezingen met een andere Vlaamse zanger. Wie weet kunnen we het project wel verder uitbouwen in andere asielcentra. Maar het gaat vooral over het ontplooien van de kinderen en het samen zingen", aldus nog Bourlon.