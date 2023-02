Drie minderjarigen overvallen 20-jarige man met alarmpistool in Leuvens park

Een 20-jarige man uit Nijlen is vorige week donderdag het slachtoffer geworden van diefstal met geweld. Nadat hij geld was gaan afhalen, ging hij naar het park Tuin de Walque, waar drie jongeren hem volgden. Eén van de jongeren had plots een vuurwapen vast, achteraf bleek het te gaan om een alarmpistool.

Volgens het slachtoffer werd hij driemaal met het wapen op het hoofd geslagen. Het geld werd uit z’n handen genomen en toen de minderjarige jongens op de vlucht sloegen, werd er op hem geschoten, maar hij werd niet geraakt.



De politie van Leuven kon de daders later op de dag vatten toen ze opnieuw in het park opgemerkt werden, waar ze het wapen probeerden te verstoppen in de grond. Ze ontkennen iets met de diefstal te maken te hebben.