Man uit Brasschaat valt onderzoeksrechter aan tijdens verhoor in Antwerpen

Een 28-jarige man uit Brasschaat heeft een onderzoeksrechter aangevallen in het Vlinderpaleis in Antwerpen. De man wordt al geruime tijd opgevolgd door het OCMW van Brasschaat en liet herhaaldelijk zijn ongenoegen blijken over de dienstverlening. De toestand is maandag uit de hand gelopen. De man sloeg een maatschappelijke assistente en bracht vernielingen aan in het gemeentelijk administratief centrum van Brasschaat.