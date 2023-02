Van kernbommen op zeebodem tot ongelukkig geparkeerde huurwagens: ook bij deze incidenten raakte radioactief materiaal zoek

Na een zoektocht door milieuactivisten en politie werd het toestel, met een loden balletje dat het radioactieve cesium-137 bevat, uiteindelijk teruggevonden in een staalfabriek iets verderop, tussen resten industrieel afval. Gelukkig maar, want volgens het staatsagentschap Xinhua was het schadelijk voor het menselijk zenuwstelsel en had het zelfs kunnen ontploffen als het in contact was gekomen met water.