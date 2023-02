Zangeres Natalia over het moederschap: "Nee, er komt zeker geen derde kindje, het is nu al soms overleven"

Na zes jaar radiostilte is Natalia terug met een nieuw album 'Hallelujah To The Beat'. Sinds haar vorige plaat ziet haar leven er een stuk anders uit met twee kinderen erbij. "Het is best pittig, de ene dag is het doodgaan, en de andere dag... niet. Een derde kindje komt er zeker niet meer", vertelde ze eerlijk aan Peter Van de Veire en Kim Van Oncen in 'Goeiemorgen Morgen!'.