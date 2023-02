Dollekoeienziekte duikt voor het eerst in 12 jaar op in Nederland, waarschijnlijk "een sporadisch geval"

Voor het eerst in 12 jaar is in Nederland een geval van de dollekoeienziekte (BSE) opgedoken. Het laatste geval dateert uit 2011. Vanaf 1986, het jaar van de ontdekking van de ziekte, betekende de ziekte in het Verenigd Koninkrijk een ramp voor de rundveehouders. Meer dan 180.000 besmette runderen moesten toen worden afgevoerd.



De dollekoeienziekte ontstond aanvankelijk door het toedienen van krachtvoeder dat gebaseerd was op dierlijk organisch materiaal. Dierlijk meel is ondertussen al lang verbonden.

De rundveeziekte kan bij mensen de ziekte van Creutzfeldt-Jakob veroorzaken. Je kan besmet raken na het eten van besmet rundvlees. De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeer zeldzame hersenziekte, gekenmerkt door geheugenverlies, bewegings- en evenwichtsstoornissen, onwillekeurige bewegingen en stijfheid. De ziekte komt vooral voor bij jonge mensen en heeft in vele gevallen een dodelijke afloop. Er bestaat geen behandeling voor.