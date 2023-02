CHECK - Voorlopig geen bewijs dat "intermittent living" helpt om klachten van ziekte van Lyme te verminderen 

In een een reactie aan VRT NWS klinkt het genuanceerder: Dit is zijn persoonlijk verhaal en zijn behandelprotocol is daarom niet voor iedereen met Lyme de oplossing. "Mijn eerste klachten kwamen toen ik 18 jaar was. Ik deed toen ongeveer 30 uur per week aan sport en kreeg last van scheenbeenvliesontstekingen en kniepeesontstekingen." Na 6 jaar klachten kreeg hij de diagnose van Lyme. De ziekte sleepte lang aan en daardoor kreeg hij last van verschillende andere virussen zoals het "Epstein-barrvirus" en de auto-immuunziekte "reumatoïde artritis". Hij volgde verschillende zware antibioticakuren maar dat bracht geen soelaas. Kort hierna kreeg hij de hierboven genoemde behandeling.

"Ik mocht geen geraffineerde suikers en vlees eten om ontstekingen te vermijden. Ik heb mijn darm- en mondflora hersteld via probiotica en supplementen genomen om alle bacteriën uit mijn lichaam te trekken. Ik heb aan intermittent fasting gedaan en mezelf blootgesteld aan hitte- en koudeprikkels. Na drie maanden waren de ontstekingswaarden in mijn bloed genormaliseerd en was de Borrealia-bacterie niet meer terug te vinden, enkel nog antistoffen. Ik was na 10 jaar aanslepende klachten genezen."