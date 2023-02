Politie valt binnen bij Oekraïense miljardair op zoek naar 1 miljard euro in anti-corruptiezaak

Naast de oorlog tegen Rusland voert de Oekraïense president nog een andere strijd: die tegen de corruptie in zijn land. Dat Oekraïense toppolitici niet vies zijn van corruptie, is al langer geweten. Het is een groot probleem in de Oekraïense samenleving.

Sinds Oekraïne zich in 1991 losmaakte uit de Sovjet-Unie, kende het land heel wat corrupte politici, criminele leiders en oligarchen die corruptie gebruikten om invloed te verwerven. In 2019, bij zijn aanstelling als president, beloofde president Volodomir Zelenski daar verandering in te brengen.