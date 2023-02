Oud wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg wordt woonproject voor mensen mét en zonder beperking

Het concept om als burger te investeren in een wooncoöperatie is, in Vlaanderen, vrij nieuw. Wooncoop 5 jaar is bezig en realiseerde intussen meer dan twintig projecten. "Het is de grootste speler in Vlaanderen", zegt Joy Verstichele van het Huurdersplatform. "We zien dat wooncoöperaties vooral in Duitsland, Zwitserland en Nederland aanslaan. Een wooncoöperatie kan een manier zijn om goede woningen te helpen voorzien voor mensen die kwetsbaar zijn. Het moet meer doen dan cohousingprojecten realiseren voor de elite"