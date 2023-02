Overlevingskans na kankerdiagnose is afgelopen decennia spectaculair gestegen

Professor Guido Van Hal werkt mee aan een nieuw project van de Stichting tegen Kanker waarmee in kaart wordt gebracht hoe een longkankerscreening zou kunnen worden aangepakt.

"Op longkanker wordt nog niet gescreend. Longkanker komt heel veel voor en het is een ziekte die heel vaak in een laat stadium wordt ontdekt vandaag. Daardoor is de behandeling heel moeilijk en zijn de overlevingskansen lager. Uit recente studies blijkt dat wanneer we aan longkankerscreening zouden doen, de sterfte aan longkanker sterk kan dalen, zowel bij mannen als bij vrouwen."

Bij borstkankerscreening of dikkedarmkankerscreening is de doelgroep vrij eenvoudig af te bakenen. "Bij borstkanker zijn het de vrouwen van 50 tot 69 jaar. Daar hebben we lijsten van. Voor dikkedarmkanker zijn het de mannen en de vrouwen van 50 tot en met 74 jaar", zegt Van Hal.

"Voor longkanker is het moeilijker om de doelgroep voor de screening te kennen. We gaan op zoek naar rokers en ex-rokers. Daar zijn natuurlijk geen lijsten van. We gaan onderzoeken via welke kanalen we die groepen kunnen bereiken en ook te rekruteren voor screening."