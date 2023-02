Ozzy Osbourne gelast Europese afscheidstournee af: "Ik ben fysiek niet in staat om te toeren"

Osbourne maakte vier jaar geleden een val, waarbij hij zijn ruggegraat beschadigde. Dit speelt hem nog altijd parten. "Mijn enige doel was om weer op het podium te geraken. Mijn zangstem is ok, maar na drie operaties, een behandeling met stamcellen, eindeloze fysiotherapie en zelfs de baanbrekende Cybernics (HAL) Therapie, is mijn lichaam nog altijd zwak", zegt hij. (Cybernics therapie houdt in dat je lichaam verstrekt wordt door een extern skelet, zodat je mobieler wordt.)

"Ik realiseer me nu dat ik fysiek niet in staat ben om de aangekondigde tournee in Europa en het Verenigd Koninkrijk te doen. Het reizen is te zwaar. Geloof me als ik zeg dat de gedachte om mijn fans te ontgoochelen me echt kapot maakt, meer dan je ooit zult weten."