PFAS aangetroffen in zeeschuim in Knokke en De Haan, Agentschap Zorg en Gezondheid: "Beperk het contact"

"We zien in de metingen dat er PFAS aanwezig kunnen zijn in het zeeschuim en dus geven we het advies om contact met het schuim te beperken", aldus Moonens. "Dat betekent dat zwemmen, spelen of pootjebaden in de zee geen risico's inhoudt. Laat kinderen bijvoorbeeld niet spelen in dat zeeschuim en zorg zeker dat je het niet inslikt."

Moonens benadrukt ook dat er enkel gezondheidsrisico's zijn als je met grote hoeveelheden zeeschuim in contact komt of voor een langdurige periode. "Een sporadisch contact of een enkele slok is geen probleem." Het Agentschap geeft ook het advies om zeker de handen goed te wassen - zeker voor het eten - na een strandbezoek.