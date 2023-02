Politiezone HEKLA waarschuwt voor valse medewerker van CM die bij hoogbejaarde mensen aanbelt

De vrouw zou ongeveer 50 jaar oud zijn, een witte huidskleur hebben en blond halflang haar. Ze is mollig gebouwd en heeft een vriendelijke uitstraling. Ze draagt een bril en een mondmasker.

De politie vraagt om verdachte gedragingen altijd te melden via 101 of de app 112 en niet via sociale media of e-mail. Dan kunnen ze sneller actie ondernemen. Nuttige informatie is onder meer een persoonsbeschrijving, de richting die iemand uitgaat of het type en de kleur van een eventueel voertuig.