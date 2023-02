Twee Limburgse projecten krijgen 20.000 euro subsidies om diersoorten te beschermen in landbouwgebied

Twee Limburgse projecten ontvangen elk 20.000 euro subsidie van Vlaanderen om bepaalde diersoorten te behouden in landbouwgebied. Het ene project is van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, over het behoud van beschermde soorten in de Beekvalleien. Het andere gaat over een project van de PIBO- Campus in Tongeren over akkervogels.