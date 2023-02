Provincie Oost-Vlaanderen sneller dan gepland klaar met de uitbreiding van bos- en natuurgebieden

De provincie Oost-Vlaanderen wil meer bossen en natuurgebieden. Ze schafte al ruim honderd hectare aan nieuwe gronden aan in de afgelopen vier jaar. De nieuwe gebieden liggen verspreid over heel Oost-Vlaanderen. De grootste aankopen waren de Kaaimeersen, in de nabijheid van het Provinciaal Educatief Centrum in Zwalm, en het Bosmanshoeckbos, in Sint-Niklaas.

Met de aangekochte terreinen wil de provincie in de eerste plaats haar eigen gebieden uitbreiden en meer natuur creëren. Met een natuurbeheerplan wil ze uiteindelijk de gebieden doen evolueren naar topnatuur, zoals klimaatrobuust bos met een hoge biodiversiteit of soortenrijke graslanden.

De provincie heeft nu meer dan 1.000 hectare aan natuur- en bosgebieden in beheer. Hoewel ze haar doel voor 2024 al bereikte, wil de provincie verder werken om meer natuur en meer bos te creëren in Oost-Vlaanderen.