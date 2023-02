Niel opgelucht over weigering vergunning voor windturbines langs Rupel in Ruisbroek

"We zijn opgelucht dat de provincie onze bezorgdheden rond het welzijn en de woonomstandigheden van de buurtbewoners gevolgd heeft", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Mattheus (Open Vld). "Ons lokaal bestuur is zeker niet tegen windenergie, maar in dit dossier was de locatie gewoonweg niet geschikt. De woonkern van Hellegat ligt op amper 600 meter van één van de geplande windturbines. De slagschaduw zou dus tot daar reiken. Daarnaast maakt het zoeven van de wieken een geluid dat storend kan zijn voor mens en dier."