Eerste naam voor Pukkelpop 2023 bekend: Billie Eilish keert terug naar Kiewit

Vier jaar later keert Billie Eilish terug naar het festivalterrein in Kiewit, om de Main Stage van Pukkelpop te veroveren, zo laat het festival op sociale media weten met de mededeling "Billie's back". Dat Pukkelpop haar voor een tweede keer naar ons land kan halen, is opvallend. Afgelopen zomer speelde Eilish nog in een uitverkocht Sportpaleis.

Op haar 21e is Eilish trouwens officieel de jongste headliner ooit op Pukkelpop. "We zijn zó trots dat ze opnieuw naar Pukkelpop komt, zeker omdat ze maar een handvol Europese festivals doet deze zomer. Dit is trouwens haar enige show in België", klinkt het bij het festival.