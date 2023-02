Radio2-luisteraar Kevin is afhankelijk van slaapmedicatie: "Ik raak niet meer in slaap sinds mijn motorongeval"

Kevin is begonnen met medicatie omdat hij last heeft van oorsuizen. "Daardoor sliep ik al slecht. En dan heb ik ook nog een motorongeval gekregen. Toen ben ik echt beginnen sukkelen om in slaap te raken", zegt Kevin.

Veel mensen grijpen naar slaapmedicatie omwille van pijn of een trauma. "Ermee beginnen is niet moeilijk, maar ermee stoppen is heel moeilijk", zegt Kevin. "Volgende week heb ik een afspraak bij de dokter om een afbouwplan op te stellen. Het moet stoppen. Zo simpel is het."