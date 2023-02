Regering laat concessie voor krantenbedeling doorlichten

De beslissing viel in het licht van de nieuwe concessie voor de bedeling van kranten en tijdschriften voor bpost. De regering besliste tijdens het begrotingsconclaaf van oktober om daar vanaf 2024 in te snoeien. Het gaat om een ingreep van 50 miljoen euro, waardoor het jaarlijkse bedrag op 125 miljoen euro komt te staan.



Binnen de regering tekent zich volgens een bron een overeenstemming af over die nieuwe aanbesteding. Er zullen wellicht wel voorwaarden gekoppeld worden aan de toekenning van de concessie, klinkt het, maar details kunnen de betrokkenen daar nog niet over kwijt.

N-VA-Kamerlid Michael Freilich zegt in een reactie "verheugd" te zijn over de audit. Freilich volgt het dossier al langer op in de Kamer en uitte eerder al kritiek op de subsidies voor krantenbedeling. De audit zal volgens het Kamerlid "duidelijk moeten maken waarom de bedeling van een krant in Nederland aan 25 cent gebeurt, terwijl dit bij ons 3 keer zoveel kost. Als blijkt dat bpost de overheid in het ootje heeft genomen dan moet de regering het te veel betaalde bedrag ook effectief terugvorderen".