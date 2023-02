Rotsschilderingen van 4.000 jaar oud ontdekt in Frankrijk

De site Valdeblore, waar de muurschilderijen zijn gevonden, ligt op zo'n 20 kilometer van de duizenden rotsgravures van de Vallée des Merveilles. Ze zijn "van groot belang in de streek, want tot nu toe werden slechts twee van dit soort schilderingen in dit departement gevonden", benadrukt Claude Salicis, de voorzitter van het Ipaan.