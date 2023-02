Schilderijen van Turner en Monet geven de toename van de luchtvervuiling in de 19e eeuw weer

Ze onderzochten 60 olieverfschilderijen van Turner, geschilderd tussen 1796 en 1850, en 38 schilderijen van Monet, geschilderd tussen 1864 en 1901. De eerste 18 schilderijen van Monet, die dateren van 1864 tot 1872, stellen taferelen voor die geschilderd zijn in Parijs, bijna allemaal voor zijn eerste bezoek aan Londen in 1870-1871. De laatste 20 schilderijen van Monet zijn geschilderd tijdens zijn bezoeken aan Londen tussen 1899 en 1901.

Hij schilderde er reeksen van gezichten op het parlement, Waterloo Bridge en de Charing Cross Bridge en hij was dol op de mist in de stad. "Wat ik het liefst heb aan heel Londen is de mist", zo schreef hij en hij was zelfs even in paniek toen er geen mist te bespeuren was. "Toen ik opstond, was ik verschrikt te zien dat er geen mist was, zelfs geen sliertje nevel. Ik was gebroken en kon al zien dat het afgelopen was met mijn schilderijen, maar gaandeweg werden de vuren aangestoken en kwamen de rook en de dampen terug." Overigens werd het woord 'smog', de samentrekking van smoke en fog (rook en mist) pas in 1905 voor het eerst gebruikt, anders had Monet dat waarschijnlijk wel in de plaats van fog gebruikt.