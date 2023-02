Vier jaar cel voor Mechelse "ontsnappingskoning" Ashraf Sekkaki, die vanuit cel criminele organisatie leidde

Tijdens een rogatoire commissie had de gevangenisdirecteur aan de speurders verteld dat Sekkaki dagelijks voor problemen zorgt. Hij had ervoor gezorgd dat er al dertig à veertig cipiers ontslag hadden genomen uit angst, of overgeplaatst of ontslagen werden omdat ze vatbaar waren voor corruptie. Saïda B. had Sekkaki ook geholpen om via Nasim T., die evenementen organiseerde, illegale gelden wit te wassen. Het ging om drie bedragen voor in totaal 40.541 euro. Hij trachtte ook munt te slaan uit een in scène gezette inbraak bij Nasim T. om zijn verzekeringsmaatschappij op te lichten en probeerde via een vzw visa te bekomen om mensen naar België te smokkelen. Sekkaki wordt ook nog gelinkt aan een schietincident in Eindhoven.