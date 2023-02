Apothekers ingezet in strijd tegen slaapmedicatie: "Slaap zit niet in een doosje"

Dat er zoveel slaapmiddelen over de toonbank gaan, heeft te maken met de samenleving waarin we leven, zegt slaapexpert en neuroloog Inge Declercq. "We zitten helaas steeds meer in een quick fix-maatschappij: als iets niet lukt, willen we zo snel mogelijk een pilletje pakken. Maar slapeloosheid is een complex gegeven dat gekenmerkt wordt door een vicieuze cirkel: de angst om niet te slapen voedt het slecht slapen en zo verder. Dat ga je niet oplossen met een pilletje. Slaap komt niet uit een doosje."