Antwerpse ziekenhuizen gebruiken artificiële intelligentie om tumoren te analyseren: "Kankerbehandeling kan week vroeger starten"

Hoe het werkt? "Vroeger moesten we een tumor onder een microscoop bestuderen en beoordelen", vertelt Deman. Nu zal slimme software hulp bieden: een computer scant een stuk van de tumor en artificiële intelligentie berekent dan hoeveel cellen er aangetast zijn of nog extra tests nodig hebben. "We blijven als pathologen zelf verantwoordelijk voor de diagnose, maar de computer zorgt er wel voor dat we zeker niets missen." De behandeling zou dankzij de nieuwe techniek beter afgestemd zijn op de patiënten en tot een week vroeger kunnen starten. (Lees verder onder de foto.)