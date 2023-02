Sloop van kerktoren in Oostveld in Eeklo gestart: kruis en klokken al weggehaald

Dat de toren gesloopt zou worden, stond al lang vast. Het moet gebeuren om veiligheidsredenen. Want er is betonrot vastgesteld en de toren is niet meer stabiel. Dat is al in de vorige bestuursperiode beslist, zo zegt schepen van Kerkfabrieken Koen Loete (CD&V): "De toren is aan het afkalven en is niet meer stabiel door betonrot. Volgens specialisten moest de toren gesloopt worden." Het kerkgebouw, zonder toren, zal een nieuwe invulling krijgen. Maar wat die wordt, dat heeft Eeklo nog niet beslist.