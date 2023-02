Stad Halle helpt Oekraïense vluchtelingen aan een job

Een zestigtal Oekraïense vluchtelingen konden vanochtend in de Raadzaal van het stadhuis van Halle terecht voor een jobbeurs. De vluchtelingen kwamen uit Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen en Lennik. "In Halle vangen we momenteel een honderdtal Oekraïense vluchtelingen op. De jobbeurs is een initiatief van de Stad Halle om vluchtelingen onafhankelijker te maken en hen aan werk te helpen in Halle of omgeving", vertelt vluchtelingendeskundige Bart Haerens van de stad Halle. "We organiseren deze beurs in samenwerking met Travi, een organisatie die gespecialiseerd is in interimwerk."

De verschillende interimkantoren gaven via een tolk eerst een algemene uitleg over het soort jobs dat ze in de aanbieding hebben. Daarna konden mensen ook echt op sollicitatiegesprek bij de interimkantoren. Ook daar was steeds een tolk aanwezig. "De weg naar vast werk is natuurlijk geplaveid met een aantal obstakels, zoals de onze taal", weet Haerens. "We denken dat interimwerk een stukje laagdrempeliger is. Bij deze jobs is de kennis van de taal vaak minder belangrijk, in tegenstelling tot veel vaste jobs. Bovendien gaan er van de stad Halle ook initiatieven uit om Nederlands te leren."