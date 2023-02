Studentenraad vraagt Gent om infocoaches in Overpoort te behouden: "Iedereen moet veilig kunnen uitgaan"

"We zijn erg teleurgesteld dat de stad Gent het project met de infocoaches in de Overpoort niet verlengt", zegt Nele Vanhoywegen van de Gentse studentenraad. “De coaches zijn een belangrijk aanspreekpunt in het uitgaansleven, zeker als het over grensoverschrijdend gedrag gaat. Het thema leeft bij de studenten, we zetten ook zelf sterk in op een klimaat waar iedereen veilig kan uitgaan. Deze beslissing is onbegrijpelijk.”