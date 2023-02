Thomas uit Sint-Niklaas kon dochter nog niet inschrijven omdat de mama in coma lag: "Wij moeten van de moeder horen dat zij hem als vader erkent"

“Mijn vriendin en ik zijn niet getrouwd, we zijn wel wettelijk samenwonend. Als je getrouwd bent, gebeurt de erkenning van een baby automatisch. Maar als je wettelijk samenwoont, moet je samen naar het gemeentehuis om te laten vaststellen wie de papa is.

Voor ons eerste kind hebben we dat vóór de geboorte gedaan. We waren ook van plan om dat voor de tweede baby te doen, maar we werden in snelheid gepakt. We hadden natuurlijk niet voorzien dat Katrien op 35 weken al zou bevallen. En wie had gedacht dat ze na de geboorte in een coma zou liggen?”