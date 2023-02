Tientallen varkens komen om bij brand in varkensstal in Prosperpolder bij Doel

De brand in het landbouwbedrijf Saeftingherhof in Prosperpolder bij Doel ontstond gisterenavond rond 19 uur. De vrouw van het landbouwerskoppel was een tiental minuten daarvoor nog in de stal geweest, toen was er nog niets aan de hand. Slechts enkele minuten later merkte haar man plots de brand op in de varkensstal. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al uit het dak.

Een aantal varkens kon gered worden, maar voor tientallen andere dieren kwam alle hulp te laat. Tijdens het blussen kwam de brandweer water te kort, enkele tankwagens van de posten uit de buurt moesten ter hulp schieten. Bovendien was de aanrijroute naar de hoeve smal en landelijk, dat maakte het niet simpel om de brand te blussen. Bij de brand kwam er ook asbest vrij, maar die raakte niet verder verspreid.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.