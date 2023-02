Dancefestival Tomorrowland bouwt feestje in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst: "We zijn weer even 20 jaar"

Bewoner Josée Van Buggenhout is er graag bij en kent het festival via haar kinderen en kleinkinderen. "Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik hoor alles tot in mijn bed." Vier jaar geleden was er ook een feestje van Tomorrowland in het woonzorgcentrum. "Maar toen was ik ook vier jaar jonger natuurlijk. Toen kon ik nog alles aan. Lichamelijk gaat het al wat moeilijker, maar in mijn hart ben ik nog 20 jaar." Ook Rosa Liekens geniet mee van de beats en meezingers. "Ik dans graag mee, maar het liefst van al zou ik zelf de DJ zijn. Ik heb zelf ook altijd muziek gespeeld bij de harmonie", lacht ze enthousiast.

Later deze maand zijn ook nog WZC Den Beuk in Boom en WZC De Vaeren in Rumst aan de beurt.