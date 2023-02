Nieuwe Tsjechische president gaat voluit voor steun aan Oekraïne: gevechtsvliegtuigen "geen taboe" en NAVO-lidmaatschap moet kunnen na oorlog

Petr Pavel versloeg afgelopen zaterdag zijn tegenstander Andrej Babiš in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Pavel is een gepensioneerde NAVO-generaal, die ooit voorzitter was van het militair comité van de NAVO, de nummer twee zeg maar van de alliantie.

Hij houdt er een pro-Europese houding op na, maar pleit voor een hard migratiebeleid, een beleid dat zou kunnen botsen met internationale afspraken over migratie. In een van de heetste internationale hangijzers van dit moment, de oorlog in Oekraïne, lijkt hij dan weer voorop te lopen.

In een televisie-interview met de BBC uit hij zich als een vurige voorstander van verdere militaire steun aan Oekraïne. Er zouden "bijna geen limieten" mogen zijn in wat landen naar Oekraïne sturen, meent hij. Het zenden van gevechtsvliegtuigen zoals F-16's bijvoorbeeld, is voor Pavel "geen taboe". Al vraagt hij zich wel af of die nog in een tijdspanne geleverd kunnen worden waarin ze nog nuttig kunnen zijn voor Oekraïne.