Twee jaar na staatsgreep in Myanmar: internationale bedrijven blijven er zaken doen

De dubieuze rol van de VS is volgens het Amerikaans tijdschrift The New York Times te wijten aan de oliegigant Chevron. Het oliebedrijf lobbyt sinds de Myanmarese staatsgreep bij de Amerikaanse regering tegen sancties. Ze zouden er namelijk veel inkomsten door verliezen. Daarnaast is Thailand een strategisch belangrijke partner van de VS maar het land is ook de grootste importeur van Myanmar. Washington wil geen handelspartner verliezen.