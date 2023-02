Twee mannen uit Maasmechelen verdacht van dodelijke schietpartij in Nederlands-Limburg

De 2 verdachten uit Maasmechelen werden gisteren opgepakt nadat de politie binnenviel op twee plaatsen in Maasmechelen, namelijk in de Steenkuilstraat en in de Merelstraat. De Nederlandse politie in Maastricht had daarvoor de hulp van de Belgische politie ingeroepen.

Bij de schietpartij twee jaar geleden kwam een man van 29 uit Aken om het leven. Hij werd op straat onder vuur genomen. De Nederlandse politie pakte eerder al 4 verdachten op, ze zijn inmiddels terug vrij gelaten. Het onderzoek lag daarna een tijd stil maar kwam vorig jaar in het najaar terug in een stroomversnelling op basis van nieuwe informatie. En het is dat spoor dat naar de 2 mannen in Maasmechelen leidde.