Zussen Carita en Livia uit Lokeren ontwikkelen nieuwe leesmethode voor kinderen met een beperking

De zussen Carita en Livia De Vos uit Lokeren zijn als logopedisten al heel hun leven aan het werk met kinderen met een beperking. En ze zijn allebei aan de slag in 'De Vinderij', een school voor buitengewoon basisonderwijs in Lokeren waarvan hun vader één van de oprichters was.

"We ondervonden vanuit onze dagelijkse praktijk dat er geen moderne methode bestond om kinderen die het sowieso al wat moeilijker hebben, te helpen bij het lezen van hun eerste woordjes", vertellen de zussen. "Daarom zijn we in 2018 zelf aan de slag gegaan. We ontwikkelden het programma 'Liever Lezen' dat intussen al vast op het programma staat van heel wat scholen voor bijzonder onderwijs in heel Vlaanderen."