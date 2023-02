Ultimatum voor krakers Vredeshuis Gent loopt af: "We gaan niet zomaar weg"

De krakers vragen de stad om overleg. "Als daar niets uitkomt, zetten we ons protest verder. We hebben een advocaat onder de arm genomen en zullen ons op elke mogelijke manier verzetten tegen deze beslissing." De weggeefwinkel gaat vandaag alweer dicht, de krakers kondigen nog andere acties aan. Het Vredeshuis was de thuisbasis van het team Internationale Solidariteit in Gent. Die dienst is intussen verhuisd naar de Sint-Pietersabdij.