Emotioneel afscheid van Tyre Nichols, die omkwam na politiegeweld in VS: "Hij moest veilig geweest zijn" 

In een kerk in Memphis zijn de familie en vrienden van de 29-jarige Tyre Nichols samengekomen om een laatste groet te brengen. De jongeman kwam vorige week om na extreem politiegeweld. Hij werd door een politiepatrouille aangehouden omdat hij roekeloos aan het rijden was. Op beelden die vrijdag zijn vrijgegeven, is te zien en te horen hoe politieagenten hem uit de auto sleuren en tegen de grond werken.

Beelden van enkele minuten later tonen een nog gruwelijker tafereel: Nichols wordt geslagen en gestampt door de agenten die rond hem staan. "Een menselijke boksbal" of "een menselijke piñata", zo omschrijven de Amerikaanse media het tafereel. Zeven politieagenten werden sinds het voorval op non-actief gezet, vijf agenten worden aangeklaagd voor onder meer doodslag.